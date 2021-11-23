محافظ الفيوم يسلم عقودا وشيكات بـ6 ملايين جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

رباب الجالي

سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدداً من عقود التمويل متناهي الصغر لبعض الجمعيات الأهلية بقيمة 5,6 مليون جنيه، وشيكات بقيمة 300 ألف جنيه لعدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الإقراض المباشر من الجمعيات الأهلية، وذلك بالقرى التي تنفذ بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما كرم المحافظ المشاركين بالمنتجات التراثية والحرفية من أبناء المحافظة بمعرض "تراثنا 2021" الذي أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وعملاء جهاز تنمية المشروعات.



وأشاد محافظ الفيوم، بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في دعم المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة استمرار تلك الجهود التنموية للنهوض بكافة القطاعات وتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية للشباب والمرأة، وذلك من خلال القروض الميسرة.

وقدم "الأنصاري" خالص شكره وتقديره للمشاركين بالمنتجات التراثية والحرفية من أبناء المحافظة، في فعاليات معرض "تراثنا" الذي أقيم خلال شهر أكتوبر الماضي تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية، مثمناً الجهود والنجاحات التي حققوها خلال فعاليات المعرض.

ومن جانبه، أشار رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات، أننا اليوم نستكمل باكورة الأعمال والأنشطة التي ينفذها فرع جهاز تنمية المشروعات على أرض المحافظة، من خلال تسليم 3 عقود للإقراض متناهي الصغر لعدد 3 جمعيات أهلية بقيمة 5,6 مليون جنيه، نستهدف من خلالها تنفيذ 1130 مشروعاً، توفر حوالي 1250 فرصة عمل في نطاق قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتسليم 5 شيكات إقراض متناهي الصغر بقيمة 300 ألف جنيه، لتنفيذ مشروعات ورش تصنيع السجاد، وإحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والحرف والمنتجات اليدوية، فضلاً عن تكريم المشاركين في فعاليات معرض "تراثنا 2021"، وتكريم الحاصلين على تدريب المهارات الحياتية والسلوكية من خلال مشروع تحسين فرص التشغيل لدي الغير.





وكشف "سلطان"، أنه جرى توقيع عقود تنمية مجتمعية وبنية أساسية، خلال الفترة الماضية بقيمة 31 مليون جنيه جاري تنفيذها على أرض المحافظة، وكذا توقيع عقود تدريب بين الجمعيات والمكاتب الاستشارية بقيمة 3 ملايين جنيه أخرى.