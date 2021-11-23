محافظ الشرقية يتفقد رصف ورفع كفاءة شوارع الزقازيق بـ 16 مليون و500 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، منطقة حي الزهور بمدينة الزقازيق، لمتابعة الأعمال التمهيدية لأعمال رصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة، وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وقدم المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة حي الزهور وتمت الإشارة إلى انه جاري تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة شوارع "الناصرية – المدير - 9 - 10" بإجمالي أطوال 4 كم وبتكلفة 9 مليون جنيه.

وتشمل الأعمال كشط الأسفلت القديم ووضع الطبقة الأولى للأسفلت والتجهيز لوضع الطبقة السطحية والأخيرة ، وذلك لرفع كفاءة الشوارع وتوسعتها بما يتلائم مع الحركة المرورية بالمنطقة ويُساهم في تحقيق الإنسيابية والقضاء على الزحام المروري داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

وخلال تفقده لأعمال الرصف الجاري تنفيذها بالمنطقة حرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم وتعرف على مشاكلهم موجهاُ رئيس الحي بفحصها وتلبيتها في إطار الإمكانيات المتاحة.

ونتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال تطوير شارعي طلبه عويضة وعمر بن الخطاب بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه واللذان يشهدان أعمال كشط الأسفلت القديم بكل اتجاه تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير ورفع الجزيرة الوسطي وأكشاك الكهرباء والتليفونات لتوسعة الشارعين وتوحيد الإتجاهات وذلك لخلق السيولة المروية المطلوبة تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق. شدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والتوسعة والتطوير والزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في الأداء والالتزام بالمواصفات المحددة. رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق ، شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول و محمد الاباصيري رئيس حي ثان.