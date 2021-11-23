محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بنى عبيد ودكرنس بتكلفة 26 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، صباح اليوم الثلاثاء عدد من المدارس بمركز بني عبيد ومركز دكرنس بتكلفة 26 مليون جنيه، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة جيهان حسين مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والنائب مكرم رضوان والنائبه ولاء عبدالفتاح أعضاء مجلس النواب ، والمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة بني عبيد، والمحاسب السيد عبدالسلام رئيس مركز ومدينة دكرنس .

ففي مركز بني عبيد افتتح "المحافظ " مدرسة ديرب الخضر الاعداديه علي مساحة 1600 متر مربع ومكونة من 12 فصل تعليمي بتكلفة 8.5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والمعمل واطمئن علي سير العمليه التعليمية ، ووجه لرئيس المدينه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وإعداد المقايسات المطلوبة لرصف الطريق المؤدي الي المدرسه لمصلحة التلاميذ والعاملين .

وفي مركز دكرنس افتتح "مختار" مدرسة الشهيد نقيب محمد المتولي للتعليم الأساسي بقرية ميت طريف علي مساحة 1850 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي بتكلفه 7,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والتقي الطلاب واطمئن علي سير العملية التعليمية .

كما افتتح " المحافظ " مدرسة الشهيد نقيب محمد متولي للغات بقرية ميت طريف علي مساحة 1850 متر مربع ومكونة من 11 فصل تعليمي بتكلفة 10 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسة والتقي بالطلاب واطمئن علي سير العملية التعليمية .

وقال "المحافظ": ما نشاهده يوميا من افتتاحات لمشروعات قومية في مختلف المجالات هو إنجاز للدولة المصرية بكافة أجهزتها في ظل ميلاد دولة جديدة يقودها الرئيس السيسي".

ووجه "مختار" لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية عليها .

وثمن "المحافظ " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير العملية التعليمية وانشاء مدارس جديدة وصيانة جميع المدارس القائمة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .



محافظ الدقهلية يفتتح مدارس جديدة



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (1)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (2)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (3)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (4)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (5)



محافظ الدقهلية يفتتح عدد من المدارس بمركزى بني عبيد ودكرنس (6)