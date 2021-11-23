محافظ الدقهلية: التعامل الفورى لشفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة المطرية

الدقهلية شريف الديب

قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بإشراف، محمد حمص رئيس المركز مساء أمس الاثنين بالتعامل الفورى لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار ببعض المناطق من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى.

أكد محافظ الدقهلية أن هناك تواصلا مستمرا لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة مع الغرف الفرعية بالمراكز والأحياء والمدن لمتابعة أعمال رفع تركمات المياه حال سقوط الامطار فورا واتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميدانى لأعضاء الجهاز التنفيذى ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار.