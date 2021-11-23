محافظ الإسكندرية يعلن انتظام الدراسة والعمل بجميع المصالح الحكومية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، وكذلك انتظام العمل بجميع المصالح الحكومية، غداً الأربعاء، وذلك بعد التعامل مع جميع الآثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

وكان قد أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية موسعة على مدار اليوم، لمتابعة التعامل الفوري مع حالة الطقس السيئ غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة .

وأوضح المحافظ، أنه جرى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.



وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.