محافظ الإسكندرية: تصريف غالبية تراكمات الأمطار الغزيرة بالكورنيش ونفق سيدى بشر

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية موسعة على مدار اليوم، لمتابعة التعامل الفورى مع حالة الطقس السيئ غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التى فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدى بشر.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بالإسراع فى أعمال تصريف تراكمات مياة الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التى شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

وقال اللواء محمد الشريف، أن مدينة الإسكندرية تعرضت منذ الصباح الباكر لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة والتى فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحى بالإسكندرية، الأمر الذى أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وكشف محافظ الإسكندرية عن الإجراءات العاجلة والفورية التى تم إتخاذها للتعامل مع تعرض المحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ غير المتوقعة، والتى جاء على رأسها:

_رفع حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية.

_التنسيق مع كافة المديريات الخدمية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة كلا فى موقعه.

_توجيه رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى كلاً فى نطاقه لمتابعة السيطرة على الوضع ورصد حالة الشارع أول بأول.

_تعطيل الدراسة الأثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون).

_التوجيه بعدم إنصراف المعلمين بالمدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب مع السماح لمن يرغب من أولياء الأمور فى إصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدارسى.

_نشرات توعية بالصفحة الرسمية للمحافظة وجميع وسائل التواصل الاجتماعى لتحذير السادة ‏المواطنين بتوخى الحذر ‏وإتباع إجراءات الأمان والسلامة.

_استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على الأرقام المخصصة لغرف الطواريء والخطوط الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح المحافظ أنه تحسباً للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات فى الأحوال الجوية غير المتوقعة، ولكى تتمكين الأجهزة التنفيذية من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار، تم تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية. وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر. للحفاظ على سلامة المواطنين،

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة فى رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفورى مع أى تداعيات. واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على مدار ٢٤ ساعة.