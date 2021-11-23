محافظة مطروح تنظم حملة لمدة أسبوعين لمناهضة العنف ضد المرأة

مطروح - حسن مشالي

تنظم وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة مطروح، حملة مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، ومحافظة مطروح، لمدة أسبوعين، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تتضمن عقد عدد من الدورات، في جميع مراكز مدن المحافظة، تحت رعاية اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضحت ميرفت شرف مدير وحدة تكافؤ الفرص بمطروح، أن الحملة تبدأ يوم 25 نوفمبر بمركز ومدينة مرسى مطروح، وتستهدف المبادرة الحفاظ على حقوق المرأة، والتعريف والتوعية بها، واعتماد نهج يمنع انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع إتاحة مزيد من الخدمات والعدالة الاجتماعية، وغيرها، خاصة في ظل تحمل المرأة لكثير من الواجبات والمسؤوليات، خاصة الوظيفية مع أعباء المعيشة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت مدير وحدة تكافؤ الفرص، بأنه بالتنسيق مع مراكز المدن الـ 8 بالمحافظة، سيتم تفعيل سلسلة من الندوات التوعوية، لمناهضة العنف ضد المرأة، والتعرف على أشكالها المختلفة، ومن بينها الحرمان من التعليم ومنع المرأة أو إكراهها على العمل بغير إدارتها، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.