محافظة القاهرة تستكمل تطوير منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، وتم إخلاء أكثر من 40 فداناً من إجمالي 60 فداناً، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويتم حالياً استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين.

وفى السياق، تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، ضمن أعمال التطوير بها.

ومن المقرر إنشاء مشروع سكنى يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.

ويتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، كما تم إعداد تصاميم لأعمال التهذيب ويتم تنفيذها من شركة المقاولين العرب.

ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة ويتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.