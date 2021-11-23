اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 08:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تستكمل تطوير منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:00 ص
محافظة القاهرة تستكمل تطوير منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.. صور نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، وتم إخلاء أكثر من 40 فداناً من إجمالي 60 فداناً، بمنطقة شمال الحرفيين، لتنفيذ مشروع المجمع الحرفي، ويتم حالياً استكمال إخلاء المنطقة وتسليم التعويضات للمستحقين.
 
وفى السياق، تفقد اللواء إبراهيم عبد الهادي محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حى منشأة ناصر، أعمال الإزالات التي تتم بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، ضمن أعمال التطوير بها.
 
ومن المقرر إنشاء مشروع سكنى يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.
 
ويتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، كما تم إعداد تصاميم لأعمال التهذيب ويتم تنفيذها من شركة المقاولين العرب.
 
ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة ويتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.
 
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين (2)
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين 

نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين (3)
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين 

نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين (4)
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين 

نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين (1)
نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير شمال الحرفيين 

 


القاهرة

العشوائيات

عشوائيات القاهرة

شمال الحرفيين

منشاة ناصر

تطوير العشوائيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

​5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى فى مقدمتها "المساهمة فى تطوير العشوائيات"

الخميس، 11 نوفمبر 2021 04:30 م

رئيس صندوق التنمية الحضرية يعرض تجربة مصر فى تطوير العشوائيات باكسبو دبى 2020

الأحد، 07 نوفمبر 2021 03:36 م

فيديو.. تعرف على جهود الدولة فى تطوير العشوائيات

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:00 ص

صندوق التنمية الحضرية: صرف 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات حتى نهاية العام

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 07:44 م

الجمهورية الجديدة تنتصر على الإرهاب بالتنمية.. 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات غير الآمنة.. 50مليار جنيه فى عام لتطوير التعليم ما قبل الجامعى.. إسقاط ديون الفلاحين المتعثرين.. و14.5 مليون مواطن بـ"تكافل وكرامة"

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 05:00 م

الإسكان تستعرض أمام ليبيا التجربة العمرانية المصرية بالإسكان وتطوير العشوائيات

الخميس، 16 سبتمبر 2021 11:21 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة