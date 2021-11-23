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محافظة الجيزة تعلن عن المراحل القادمة لغلق شارع الهرم بسبب أعمال المترو

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص
محافظة الجيزة تعلن عن المراحل القادمة لغلق شارع الهرم بسبب أعمال المترو غلق شارع الهرم
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت محافظة الجيزة اتجاه واحد من شارع الهرم في الفترة الماضية، حيث تم غلق مناطق بميدان الرماية وبداية شارع الهرم من جهة الأهرامات وتقاطع الهرم مع المريوطية ومنطقة محطة العريش، ولكن هناك مراحل أخرى سيتم غلقها في نفس الاتجاه على فترات متباعدة، نرصدها فى النقاط التالية.
 
1. يضم الشارع وحده 6 محطات مترو من إجمال 17 محطة .
2. كل محطة يرتبط بها إجراء تحويلات مرورية . 
3. من المقرر أن تستمر فترة إنشاء الخط 5 سنوات تقريبا.
4. سيتم غلق المنطقة من العريش حتى المطبعة.
5. يتم دراسة غلق شارع المحولات في الغلق القادم.
6. سيتم غلق المنطقة عند كايرو مول لإنشاء محطة المطبعة .
7. عند بدء إنشاء محطة المساحة سيتم استخدام محور السادات من أوله لأخره.
 
 
 

مترو الهرم

شارع الهرم

شارع الاهرام

غلق شارع الهرم

المترو

الخط الرابع للمترو

الجيزة

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