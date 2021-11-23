اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة الجيزة تزيل 33 حالة تعد على أملاك الدولة وحرم السكة الحديد بالعياط

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:30 م
محافظة الجيزة تزيل 33 حالة تعد على أملاك الدولة وحرم السكة الحديد بالعياط حملة إزالات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار تنفيذ فعاليات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وحرم النيل والسكه الحديد وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة كافه التعديات وإزالتها علي الفور، و تمكنت محافظة الجيزة من إزالة 33 حالة تعد على الأرضي أملاك الدولة حرم السكه الحديد بمراكز العياط ومنشاة القناطر ،حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 20 حاله تعدي على املاك الدولة (حرم السكه الحديد) بقريتي وردان وبنى سلامة علي مساحه 6899 م وقد تمت الإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة عدد 13 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك دولة (حرم سكة حديد) بمدينة العياط وقرية المتانيا بمساحة 765 متر وكذا إزالة عدد واحد حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 150 150 متر بقرية برنشت وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود ازاله التعديات علي الاراضي املاك الدوله والاراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعه الدورية للحالات التي تم ازاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط

 

IMG-20211123-WA0008
 
 
IMG-20211123-WA0015
 

 

IMG-20211123-WA0007
 

 

IMG-20211123-WA0010
 

 


الجيزة

الازالات

املاك الدولة

اراضي الدولة

منشاة القناطر

العياط

السكة الحديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة