محافظة الجيزة تزيل 33 حالة تعد على أملاك الدولة وحرم السكة الحديد بالعياط

كتب سيد الخلفاوى

في إطار تنفيذ فعاليات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وحرم النيل والسكه الحديد وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمواجهة كافه التعديات وإزالتها علي الفور، و تمكنت محافظة الجيزة من إزالة 33 حالة تعد على الأرضي أملاك الدولة حرم السكه الحديد بمراكز العياط ومنشاة القناطر ،حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بإزالة 20 حاله تعدي على املاك الدولة (حرم السكه الحديد) بقريتي وردان وبنى سلامة علي مساحه 6899 م وقد تمت الإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط بإزالة عدد 13 حالة تعدى بالبناء على أراضى أملاك دولة (حرم سكة حديد) بمدينة العياط وقرية المتانيا بمساحة 765 متر وكذا إزالة عدد واحد حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 150 150 متر بقرية برنشت وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود ازاله التعديات علي الاراضي املاك الدوله والاراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعه الدورية للحالات التي تم ازاله التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط .











