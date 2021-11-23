مجموعة مصرفية إيطالية تدعم خطط مكافحة تغير المناخ من خلال قرض بـ5 ملايين يورو

فاطمة شوقى

أعطت مجموعة "انتيزا سان باولو" المصرفية الإيطالية قرض بنحو 5 ملايين يورو لشركة "الأنظمة الإلكترونية" الإيطالية لدعم خطط مكافحة تغير المناخ، حسبما قالت وكالة نوفا الإيطالية .

وقالت الوكالة إن القرض يمثل انطلاق ما أسمته بـ"ألثورة الخضراء" لإعادة تدوير المطاط من الإطارات المستعملة بدلا من حرقه حفاظا على البيئة.

وأشارت الوكالة إلى أن القرض يأتي ضمن محفظة خاصة للمجموعة المصرفية لدعم التحول الأخضر والاقتصاد الدائري كجزء من خطة أكبر لدعم الاستثمارات التابعة للخطة الوطنية الإيطالية للإنعاش الاقتصادي والمرونة.

في عام 2019 ، طورت الشركة نظامًا ثوريًا قادرًا على تطوير عمليات متميزة حتى تلك اللحظة، من بينها استخلاص المطاط من الإطارات في نهاية عمرها الافتراضي، وفلكنة المطاط الذي تم الحصول عليه وإعادة انتاجه.

ومن ناحية آخرى ، قالت وكالة "نوفا " إن مدينة فيرونا الإيطالية تستضيف، غدا الأربعاء، المعرض الدولي الـ16 لخدمات الطاقة والوقود والتنقل، والذى يقام المعرض في مركز فيرونا للمعارض لضمان أقصى درجات الأمان للعارضين والزوار، ويستمر حتى 26 نوفمبر.

كما يقام في ظل التعافي بعد الجائحة والسيناريو الإيطالي والدولي الجديد الذي يتميز بالمرونة، حيث تعد الطاقة والتنقل والابتكار عناصر أساسية للانتقال الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية لصفر بحلول 2050.

من جانبها، أعلنت فيرونافير، المنظمة للمعرض، أنها وضعت عدة اشتراطات لدخول الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالمعرض السنوي للطاقة من بينها الحصول على شهادة تلقيح ضد كوفيد 19 المعروفة باسم الشهادة الخضراء أو الـ"جرين باس".

ويشارك في المعرض أكثر من 60 شركة تمثل مختلف قطاعات المنتجات المرتبطة بسلسلة الوقود ومحطات الخدمة، من بينها الوقود التقليدي والبديل، والتزود بالوقود، ومصنع النقل والتخزين، وأنظمة الإدارة وجميع الخدمات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر الافتتاحي على خطة التعافي الإيطالية المعروفة بـ"الخطة الوطنية للتعافي والمرونة". ويقام المؤتمر تحت عنوان "إيطاليا بين الطاقة والتنقل المستدام"، على أن يفتتحه رئيس فيرونافير ماتيو جيلميتي، في حضور عدد من المسئولين من بينهم دميانتي مانيلي من اسوكوستيري، فلافيو ميرجو من اسوجاسميتانو، سبيستيانو جاليتيلي من اسوبترولي- اسوانيرجيا، سيلفيا ميليوريني من فيدريكميا، ودانتي ناتلي من فيدرميتانو ومارينا بربانتي من اتحاد الطاقة من أجل التنقل.

ومن المقرر، أن يتطرق المعرض لعدد من القضايا المصيرية من بينها الوقود الأخضر الذي تم تطويره بفضل التقنيات الجديدة، إلى جانب التحدى الكبير الممثل في الهيدروجين والتحول التقني اللازم لمساعدة قطاع الطاقة على تقديم نفسه بقوة في المستقبل.