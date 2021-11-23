اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:10 م
أكرم القصاص
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مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية يعقد اجتماعه العادى الأربعاء

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:54 م
مجلس محافظى وكالة الطاقة الذرية يعقد اجتماعه العادى الأربعاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه العادي، غدا الأربعاء.


وقالت الوكالة في بيان إنه من المتوقع أن تشمل مناقشات مجلس محافظي الوكالة تقرير لجنة المساعدة والتعاون الفني والتحقق والرصد في إيران، في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لسنة 2015، إلى جانب تطبيق الضمانات في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.


ومن المقرر أن يفتتح الاجتماع المدير العام رافائيل ماريانو غروسي، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماع.


الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالة الطاقة الذرية

إيران

سوريا

كوريا الشمالية

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