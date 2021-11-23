مجلس النواب البحرينى والاتحاد البرلمانى يبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب

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بحثت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل مع رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف راينهولد لوباتكا، سبل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكدت زينل - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - حرص المجلس على مواكبة التشريعات المحلية للتطورات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، في ظل استعداد مجلس النواب لاستضافة الاجتماع العاشر الخاص بالمجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مطلع العام المقبل.

وأوضحت أن البحرين تضع التعاون الدولي في محاربة الإرهاب على قمة أولوياتها وسياستها الحكيمة للقضايا الدولية، وتدعو دائما إلى التعاون والتنسيق الجماعي في هذا المجال، من أجل أمن واستقرار المنطقة، والعالم أجمع، مشيرة إلى جهود بلادها المستمرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدة أن استضافة البحرين لحوار المنامة، يؤكد دورها الرائد إزاء ما تبذل من جهود لتعزيز التعاون الدولي من أجل الأمن والاستقرار.

وأشادت زينل بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي في دعم المنظمة البرلمانية الدولية وأعضائها بالمعلومات والبيانات ووضع البرامج والخطط في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ومساعدة ودعم جهود وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة بخبرات البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة حرص المجلس على دعم كافة سبل التنسيق والتعاون البرلماني مع الدول الصديقة والشقيقة في مجال مكافحة الإرهاب.

من جهته، أشاد لوباتكا بالدور البارز والمتميز للبحرين في دعم جهود المجتمع الدولي في الأمن والاستقرار والسلام والتعايش، مؤكدا حرص الاتحاد البرلماني الدولي على تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات مع السلطة التشريعية في البحرين فيما يتعلق بمحاربة التطرف والإرهاب في الداخل والخارج.