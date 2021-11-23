متحدث باسم الخارجية العراقية: العالم يتطلع إلى بغداد كشريك فاعل

كتب أحمد جمعة

تقيم وزارة الخارجية العراقية، يوم غد الأربعاء، حفلاً بذكرى يوم الدبلوماسية العراقي، وفيما أشارت إلى أن 49 وزيراً تعاقبوا خلال هذه الفترة، أكدت أن العالم يتطلع إلى العراق كشريك فاعل.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "يوم غد يصادف ذكرى تأسيس وزارة الخارجية في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1924، وهي 97 عاماً عمر حضور العراق في المحافل الدوليّة"، مبيناً أن "الخارجيّة العراقية كانت مصنعاً للدبلوماسيين المهنيين الذين عكسوا صورة العراق وقضاياه العادلة في المحافل الدوليّة".

وأضاف أن "أهمية هذا الاستذكار تأتي ضمن مضمار إشادة مصالح عراقية فاعلة تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "49 وزيرا تعاقبوا على الوزارة والقيم الدبلوماسيّة كانت رائدة في المحافل الدوليّة".

وتابع أن "التحوّل الديمقراطي أعاد للدبلوماسية حضورها وانفتاحها والعالم يتطلع إلى العراق، أنه شريكٌ فاعل، كما أن وزارة الخارجيّة حققت انفتاحاً لافتاً ودشّنت حوارات جماعيّة كان المشترك فيها إعادة العراق لدوره الاقليمي والدولي".

وبين أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي وآلاف الدبلوماسيين تخرّجوا من هذا الصرح".