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مباحثات ليبية – أوروبية حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:56 م
مباحثات ليبية – أوروبية حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى موسى الكونى
كتب أحمد جمعة

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بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى، موسى الكوني، مع مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، أوليفر فارييلي، آليات مكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، جاء ذلك خلال لقاءات الكوني، التي يعقدها مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ضمن زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

 

وأكد المجلس الرئاسي الليبي أن اللقاء الذي عُقِد اليوم بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل حضره وكيل وزارة الخارجية الليبية للشؤون السياسية محمد عيسى، والوفد رفيع المستوى المرافق للكوني.

 

وتناولت المحادثات الشراكة الليبية - الأوروبية، تجاه برامج التنمية المكانية في الجنوب، ومكافحة الهجرة والجرائم العابرة للحدود والإرهاب، والاستراتيجية الليبية لمعالجة موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي الليبية، ودعم الاتحاد الأوروبي لسير العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

 

 


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