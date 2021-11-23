اليوم السابع
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لجنة كورونا: الحصول على مصل الإنفلونزا يوفر حماية كبيرة للأسر والفئات الأكثر عرضة للإصابة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:32 م
لجنة كورونا: الحصول على مصل الإنفلونزا يوفر حماية كبيرة للأسر والفئات الأكثر عرضة للإصابة الدكتورة جيهان العسال
كتب أيمن رمضان

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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك 500 إلى 600 ألف حالة وفاة سنوياً حول العالم بسبب الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية ، وتابعت:"وممكن الكل ميعرفش المعلومة دى ..وفى بعض الأحيان يحدث زيادة في اعداد الوفيات ولكن بالمناطق الأوروبية والأمريكية أو الباردة "، مضيفة إلى أن كافة المنظمات الصحية العالمية تنادى بالحصول على مصل الإنفلونزا، بشكل سنوي.

وأضافت "جيهان العسال"، خلال حوارها ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، أن الدراسات أكدت أن الحصول على مصل الإنفلونزا، وفر حماية كبيرة للأسر، والفئات الأكثر عرضة للإصابة، والتي تحصل على أدوية مسبطة للمناعة، بالإضافة إلى أن حال إصابة المريض بكورونا والإنفلونزا الموسمية تجعل أعراض أشدة حدة وأكثر خطورة.

وأشارت "جيهان العسال"،إلى أن مصل الإنفلونزا متوفر بمصر،خاصة بعدما قامت الدولة برفع حجم استيراد مصل الإنفلونزا الموسمية منذ العام الماضى، لافتة إلى أن اعداد "المصل"، لا يغطى كافة المواطنين ولكنه متوفر.

وشددت "جيهان العسال"، على أنه يمكن أن يحصل المواطن على مصل الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا في يوم واحد وجلسة واحدة، مشيرة إلى أن التقرير الأولية التي قالت بأنه يجب الفصل بينهما بأسبوعين في بداية الأمر ثم التراجع لأسبوع واحد كان يهدف إلى معرفة اعراض كل مصل على حدى.

ونحصت "جيهان العسال"، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا، نظراً للآثر الإيجابية الكبيرة المترتبة على ذلك من حفظ صحة المصريين، ممشيرة إلى أن الدولة المصرية رفعت معدلات التطعيم اليومية بمصر، وتابعت :"الآن 400 ألف مواطن يحصلون على اللقاح بمصر يومياً.

 


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