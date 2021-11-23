اليوم السابع
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لافروف: سنرد بشكل متناسب على العقوبات غير الشرعية ضد "السيل الشمالى 2"

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:27 م
لافروف: سنرد بشكل متناسب على العقوبات غير الشرعية ضد "السيل الشمالى 2" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن موسكو سترد بشكل متناسب على العقوبات الغربية غير الشرعية ضد مشروع "السيل الشمالي 2".
 
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الروسي خلال منتدى "الأجندة الدولية لقطاع الأعمال الروسي" المنظم من قبل الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية .
 
وأضاف لافروف " لقد أصبح معلما من معالم عصرنا لجوء معظم الدول الغربية وفي مقدمتها الأمريكيون، إلى قيود أحادية ذات دوافع سياسية وتفرض بأبسط ذريعة سواء أكان لذلك سبب ما أم لا " .
 
وتابع الوزير "ومثال صارخ على ذلك هو ما يفعلونه ضد (مشروع) السيل الشمالي 2. ونحن من جانبنا سنرد على مثل هذه الخطوات غير الودية بشكل متزن ومتناسب تماشيا مع أهداف الدعم المستدام للاقتصاد الوطني".

روسيا

لافروف

السيل الشمالي 2

قطاع الأعمال الروسي

الدول الغربية

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