كيف يؤثر تناول السكر أثناء الحمل على صحة طفلك؟ اعرفى الإجابة

كتبت ميرفت رشاد

أثناء الحمل بعض السيدات يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ربما تجدى نفسك تبحثى عن زبدة الفول السوداني وبعض المخللات، أو ربما لاحظتى أنك تشتهي الحلوى بشكل لم يسبق له مثيل، فهل يجب أن تقلقى من تناول السكر أثناء الحمل وتأثيره على صحتك أو صحة طفلك؟ في السطور القادمة سنوضح آثار تناول السكر أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع " health.clevelandclinic".

هل يؤثر استهلاك السكر على نمو الأطفال؟

عندما تكونين "حامل"، فإن طفلك أيضًا يأكل أي شيء تأكلينه، هناك بعض القلق من أن تناول الكثير من السكر أثناء الحمل يمكن أن يكون له تأثير على إدراك الطفل لاحقًا في الحياة، وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي ، وجود ارتباط بين تناول الأمهات بعض المشروبات المحلاة (بما في ذلك المشروبات الغازية الخاصة بالحمية ) أثناء الحمل وانخفاض المهارات المعرفية لدى الأطفال، على الرغم من أن هذه الدراسة لا تثبت أن تناول الحلوى السكرية هنا وسيؤثر بشدة وسلبًا على صحة طفلك، إلا أنها تشير إلى أنه من المهم التفكير بوعي فيما تأكله عندما تكونين حاملاً.

آثار السكر على النساء الحوامل

قد يكون لاستهلاك الكثير من الأطعمة السكرية أو المحلاة أثناء الحمل تأثير على صحتك الجسدية، يتطور سكري الحمل أثناء الحمل وغالبًا ما يختفي بعد الولادة، ومع ذلك ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا، بالإضافة إلى زيادة مخاطر إصابة طفلك، إذا تم تشخيص إصابتك بسكري الحمل ، فإن تقليل عدد الأطعمة الحلوة التي تتناولها ، بما في ذلك الفواكه، والحد من الأطعمة النشوية يمكن أن يساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

كيف يؤثر السكر أثناء الحمل على صحة أسنانك

يمكن أن يؤثر السكر على صحة أسنانك ، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان أثناء الحمل ، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان، خاصة إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بالكربوهيدرات أو إذا كنت تعانين من غثيان الصباح، كما تلاحظ جمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA).

تتمثل إحدى طرق حماية أسنانك وصحتك العامة أثناء الحمل في الالتزام بروتين منتظم للعناية بالفم، اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل واستخدم الخيط كل يوم.

نصائح للأكل الصحي أثناء الحمل

في حين أن تقليص السكر أثناء الحمل يعد خيارًا صحيًا لك ولطفلك ، عندما تحتاج إلى قضمة لتناول الطعام، توصي ADA باختيار وجبات خفيفة منخفضة السكر، مثل الخضار والجبن والزبادي غير المحلى، من غير المحتمل أن يؤذيك لوح الشوكولاتة أو البسكويت العرضي أو يؤذي طفلك.