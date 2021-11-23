كيف استعدت أجهزة المدن للأمطار وتقلبات الطقس؟

كتب أحمد حسن

حذر وترقب وإعلان حالة الطوارىء هذا هو حال أجهزة المدن الجديدة لمواجهة تقلبات الطقس السىء وسقوط الأمطار..وفى هذا التقرير نستعرض لكم استعداد أجهزة المدن لمواجهة سقوط الامطار من خلال سؤال وجواب..

ما هى خطة أجهزة المدن الجديدة لمواجهة تقلبات الطقس السىء؟

أعدت أجهزة المدن الجديدة خطة لمواجهة تقلبات الطقس السىء تمثلت فى إعلان حالة الطوارىء والاستعداد المبكر ونشر كافة المعداس وسيارات شفط المياه فى الشوارع الرئيسية.

كيف تم التنسيق بين أجهزة المدن والمحافظات التابعة؟

تم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية والدفاع المدني، بجانب الانتشار السريع للمعدات وصيانة روافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازم لانتظام عملية التشغيل أثناء هطول الأمطار الغزيرة، بجانب نشر التحذيرات على الصفحات الرسمية لأجهزة المدن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية للمواطنين بالمدن الجديدة في حالة هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وماذا عن مدينة العاشر من رمضان والاستعدادات الخاصة بسقوط الأمطار؟

فى مدينة العاشر من رمضان، تم رفع حالة الاستعداد بجميع الإدارات المعنية بالجهاز تحسباً لأي فترات سقوط أمطار أخرى على مستوى المدينة، بالإضافة إلى استمرار عمل فريق لجنة الأزمات والكوارث بالجهاز والمعدات التابعة لها وانتظام عمل فريق الشكاوى بالخط الساخن " ١٥١٠٠" لاستقبال أي شكاوى خاصة بالمرافق ( مياه - صرف - كهرباء) بالمدن الجديدة على مدار ٢٤ ساعة.

وكيف كان الأمر فى مدينة أكتوبر؟

طبقا لتصريحات المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، وجه باستمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء وجاهزية أطقم مجابهة الأزمات على مدار 24 ساعة وذلك للتعامل مع الموجة الحالية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي سقوط أمطار بكثافات متفاوتة على مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية.

وناشد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين بأهمية توخِّى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

ومذا عن مدينة السادات؟

كلف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، مسئولى الجهاز ومديرى الإدارات وأكثر من 80 موظفا وعاملا من إدارات الجهاز المعنية بالتعامل الفورى مع التقلبات الجوية، واستخدام المعدات والروافع وسيارات شفط المياه للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الأمطار لحين الانتهاء من النوّة الحالية، مؤكداً استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية والأمطار الشديدة على مدينة السادات.

وقد أسفرت تلك الجهود عن رفع كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع بالمواقع المختلفة بالمدينة وتيسير حركة المرور .

وما هو دور جهاز مدينة الصالحية الجديدة؟

تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، جهود فريق لجنه الأزمات والكوارث بالجهاز والمعدات التابعة لها في التعامل مع سقوط الأمطار، مشيراً إلى أن المدينة تعرضت أمس لسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة وتوقفت الأمطار حالياً.

وحذر رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، سكان المدينة من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات وأكشاك الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار وأنه في حالة وجود أي بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية وتجمعات المياه يتم التواصل مع رقم الهاتف 0553201827 لتلقى الشكاوى على مدار ٢٤ ساعة.