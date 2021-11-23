اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:36 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من أمريكا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:17 م
كوريا الجنوبية تقرر طرح جزء من مخزونها الاستراتيجي للنفط بطلب من أمريكا رئيس كوريا الجنوبية مون جيه
وكالات

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قررت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية.

وجاء في بيان خارجية كوريا الجنوبية: "قررت الحكومة المشاركة في الطرح المشترك الذي اقترحته الولايات المتحدة لبيع النفط من المخزون الاستراتيجي".

ولم تحدد الوزارة حجم النفط المقرر طرحه ولا موعد وطريقة هذا الطرح.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن استخدام 50 مليون برميل من احتياطي النفط الإستراتيجي التابع للوزارة، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.

ستوفر وزارة الطاقة ما يصل إلى 32 مليون برميل من النفط الخام من خلال التبادل، وتسريع الجدول الزمني لبيع 18 مليون برميل إضافية بموجب تفويض من الكونغرس.

أوضحت وزارة الطاقة -في بيان أصدرته قبل قليل- أن النفط الخام المتبادل سيُعاد إلى الاحتياطي الإستراتيجي في أعوام 2022 و2023 و2024.

وأصبح عدد الدول المستهلكة للنفط المشاركة في الطرح الأمريكي 5 دول، هي الولايات المتحدة الصين والهند وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

 


كوريا الجنوبية

مخزون استراتيجي للنفط

أمريكا

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