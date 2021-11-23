كن صديقا للبيئة وساهم فى مواجهة التغيرات المناخية.. 10 حلول اعرفها

كتبت ـ منال العيسوى

فى الآونة الأخيرة يتحدث العالم عن قضية التغيرات المناخية، وتأثيرها على الأرض، ودور الدول والحكومات فى مواجهة هذه القضية ووضع حلول لها، لكن وسط كل هذه الأطروحات يبقى سلوك الأفراد والأشخاص العاديين أحد هذه المؤثرات فى قضية التغيرات المناخية ولذلك أبدع العديد من البشر فى اختيار يعض الحلول التى يمكننا كأشخاص استخدامها للتقليل من هذه الآثار مرتبطة بالتفاصيل اليومية للسلوكيات العادية من مأكل ومشرب وملبس، تجعلك صديقا للبيئة وأحد المساهمين فى مواجهة هذه القضية المصيرية فى البقاء.

فى هذا التقرير نرصد 10 حلول صديقة للبيئة يمكنك أن تفعلها ببساطة:

ملابس سباحة

ابحث دائما عن ملابس السياحة المصنوعة من النايلون المُجدد المشتق من البلاستيك المعاد تدويره، والأحذية المصنوعة من الخامات والالياف الطبيعية التى تمتص الرطوبة وتنظم درجة حرارة الجسم، ولا تستخدم المناديل الورقية فقط استخدم الملابس القطنية والمناشف القطنية القابلة للغسيل بشكل متكرر يقلل حجم المخلفات التى تصدر عنك، حتى فرشاة أسنانك، ابحث عن الفرشة التى يمكنك خلع رأسها فقط وذات الشعر الطويل.

استخدم الأكياس الورقية وليست البلاستيكية

بالتوازى مع استخدام اكثر من 500 مليار إلى 1 تريليون شخص للأكياس البلاستيكية حول العالم، وينجم عنهم مخلفات لا يمكن أن تتحل مع الوقت، بل بالعكس تضر بالحياة البرية والبحرية على الارض، يمكنك أن تستخدم فقط الاكياس الورقية البسيطة التى يمكنك استخدامها اكثر من مرة، لا تبحث عن اكياس القمامة البلاستيكية ، ولكن يمكنك اسخدام الاكياس الورقية القابلة للتحلل فهى اقل سعرا واكثر صداقة للبيئة.

البطاريات القابلة للشحن

من المخلفات الإلكترونية التى تضر بالبيئة والأرض لما تحويه من رصاص واكاسيد، هى تلك البطاريات التى تستخدم لمرة واحدة وعير قابلة للشحن، حيث تتكون عادة البطاريات من المواد الكيميائية، و بعضها يكون سام و يتسبب في تلوث التربة والمياه، وهنا عليك أن تعرف الاسلوب الصح لإطالة عمر استخدام البطاريات، وإبقائها خارج مدافن النفايات، وهنا عليك استخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ومعرفة كيفية التخلص من المخلفات الإلكترونيات التي لم تعد بحاجة إليها، واستمتع بحوافز إعادة التدوير عبر استخدام تطبيق " اى تدوير" التابع لوزارة البيئة، ويمكنك أيضا البحث عن البطاريات التى تسحن بالطاقة الشمسية.

زجاجة المياه الكبيرة

البعض منا يستخدم زجاجات المياه لكن ماذا لو فكرت فى أن تستغنى عن كم الزجاجات اليومى الذى تستخدمه بزجاجه واحدة كبيرة تأخذ منها، فحجم المخلفات اليومية التى تلقى فى القمامة من زجاجات المياة يجعل عبء التخلص منها مكلف لكل الاطراف انت وشركات النظافة والدولة، ولا تستخدم الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

الدش فى الاستحمام

جمعينا بلا استثناء يبحث عن رأس دش تنهمر منها المياة بشكل كبير، لكن يمكنك أنت أن تبحث عن دش لا يضخ مياة كثيرا لتقليل استهلاك المياه بنسبة 50٪ على الأقل، وبالتالى سيكون سعرها أقل ، وفاتورة مياهك أقل ، لكنك ستحافظ على المياة، وفى حال رى الجنينة الخاصة بك يمكنك استخدام خراطيم المياة التى توزع المياة بشكل جيد وليس بشكل مكثف.

ازرع شجرة

المشاركة فى زراعة شجرة ليست فقط تساهم فى منظر جمالى يصرك حين تنظر له لكنه ايضا يكون مصدر لزيادة نسبة الاكسجين فى الجو ويقلل من الانباعاثات الكربونية التى تزيد من أزمة التغيرات المناخية.

الأقلام المصنوعة من المواد المعاد تدويرها.

فى الدراسة يقوم الاباء والابناء بشراء العديد من الاقلام الجافة التى سرعان من تفرغ من الحبر ونلقى بها فى القمامة، لكن ماذا لو بحثت عن الاقلام التى يمكنك فقط تغير الانبوبه لها، أو الاقلام المصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، بالتأكيد ستساهم فى تقليل المخلفات البلاستيكية وتساهم فى الاقتصاد الاخضر لدعم مثل هذه المشروعات وتسهم بها فى الحفاظ على بيئيتك.

القهوة والشاى

مع انتشار القهوة سريعة التحضير، وما ينجم عنها من مخلفات، يمكنك البحث عن الشاى والبن الحصى، واستخدام مصفاه للشاى وايضا البن المغلى، باكتيات القهوة والشاى يمكنها أن تكون سمادا لزرعة وشتلة تقتنيها فى بلكونتك، ولا تلقى بها فى الصرف لديك حتى لا تهدر البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحى.

الملابس والاكسسوارات

جميعنا يكتظ خزانة ملابسة بالملابس والاكسسوارات وبعضها يتلف من الركنه وبعضها نلقية فى القمامة، ماذا لو قمت كل عام بافراغ خزانة ملابسك واهداء بعضا منها لأخرون بدلا من رميها، هنا يتكون دعمت صديق والبيئة فى أن واحد.