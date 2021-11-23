"كلاشينكوف" الروسية: لا نستبعد توقيع عقد الإنتاج المشترك مع الهند قريبا

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ذكرت شركة "كلاشينكوف" الروسية، أنه ليس بالبعيد توقيع عقد الإنتاج المشترك لبنادق الاقتحام الآلية من طراز "إيه كي - 203" مع الهند، بحلول نهاية العام الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للشركة الروسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن المختصين من البلدين انجزوا الكثير من الأعمال التحضيرية بشأن هذا المشروع، موضحا أن الموافقة على المشروع وصلت إلى المرحلة النهائية، ومنوها إلى احتمال توقيع العقد بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف البيان "في حال إبرام الصفقة بحلول نهاية العام، سيتم إطلاق إنتاج بنادق الاقتحام الآلية من طراز "إيه كي - 203" لصالح القوات المسلحة الهندية في أوائل عام 2022.

وكان القائد الأعلى للقوات البرية الهندية، مانوج موكوند نارافان، أعلن في وقت سابق أنه يتوقع توقيع العقد قريبا. يُذكر أن مصنعا لإنتاج "إيه كي - 203" افتتح في مارس 2019 بمدينة "كورفا" الهندية، ويعتبر مشروعا مشتركا بين مجموعة "كلاشينكوف" الروسية والجانب الهندي.

وسيتم توطين إنتاج "إيه كي - 203" في مصنع "كورفا" تدريجياً، لتصل نسبة التوطين إلى 100 بالمئة، مع تصدير المنتج إلى بلدان أخرى، ويبلغ سعر البندقية الواحدة، بحسب مصادر، حوالي 70 ألف روبية (حوالي 940 دولار أمريكي).