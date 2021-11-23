كأنها لم تمطر بالإسكندرية.. شاهد شوارع عروس البحر بعد موجة الطقس السيئ.. بث مباشر

الإسكندرية: جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول حالة الإسكندرية بعد موجة الطقس السيئ، حيث شهدت المحافظة سيولة مرورية وتحسنا فى الأجواء الجوية.

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولات ميدانية موسعة على مدار اليوم، لمتابعة التعامل الفوري مع حالة الطقس السيئ غير المتوقع وأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بطريق الكورنيش وتسيير الحركة المرورية به، بالإضافة إلى تصريف غالبية تراكمات مياه الأمطار بنفق سيدي بشر.

وكلف المحافظ كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحي بالإسراع في أعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بشارع النقل والهندسة شرق الإسكندرية، وكذلك جميع المناطق التي شهدت تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة.

وقال اللواء محمد الشريف، إن مدينة الإسكندرية تعرضت منذ الصباح الباكر لتغيرات مناخية مفاجئة وموجة من الأمطار الغزيرة المتواصلة غير المتوقعة، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة المرورية وتجمع تراكمات مياه كبيرة وخاصة ببعض المناطق المنخفضة عن مستوى سطح الأرض.

وأوضح المحافظ، أنه تحسباً للتغيرات المناخية المفاجئة والتقلبات في الأحوال الجوية غير المتوقعة، ولكي تتمكين الأجهزة التنفيذية من إزالة جميع تراكمات مياه الأمطار، جرى تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية عدا المرافق الحيوية، وكذلك تعطيل الدراسة (طلاب ومعلمون) بجميع المدارس الحكومية اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر للحفاظ على سلامة المواطنين.

على الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة مستمرة في رصد حالة الشارع أول بأول والتعامل الفوري مع أي تداعيات، واستمرار حالة الاستنفار والتأهب بجميع الأجهزة التنفيذية والتنسيق الكامل بين جميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على مدار 24 ساعة.



























































