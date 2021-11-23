قصة الطفل مينا أشرف الفائز بالمركز الأول لمهرجان الفنون الأفروصينى بالأوبرا

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الطفل مينا أشرف ابن محافظة الوادى الجديد وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية، لفوزه بالمركز الأول بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ممثلًا عن جمهورية مصر العربية.

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الطفل مينا أشرف كان في منافسة مع 32 دولة مشاركة بالمهرجان، والذي أقيمت دورته الخامسة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

ويدرس الطفل مينا أشرف بمدرسة الخارجة المتميزة للغات بالخارجة بالصف السادس الابتدائي، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 12 عامًا.

وكانت كاميرا اليوم السابع التقت مع العازف الملقب بـ"بيتهوفن الوادي الجديد" عدة مرات وكانت آخرها عندما قدم تهنئة الخاصة من ألحانه لأخوته المسلمين بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث أكدت الباحثة ماري جرجس والدة مينا، إن ابنها الوحيد يمتلك موهبة العزف على الأورج ووصلت موهبته لدرجة التلحين، حيث لحن فعليا مقطوعات موسيقية لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي منحته شهادة رسمية بذلك كما منحته الكرازة شهادة أصغر ملحن وعازف أورج بالكنيسة المصرية.



وأضافت والدة الطفل، أن مينا يتمني تنفيذ عمل فني مع المطرب تامر حسني لأنه يحبه جدا كما أنه يستطيع أن يعزف أي مقطوعة موسيقية بمجرد أن يسمعها ويحبها دون نوتة مكتوبة أمامه، كما أنه يعشق ألحان رياض السنباطي، وفريد الأطرش، وأكثر الألحان التي يحب تكرارها خاصة في المنزل هو لحن الخلود وأغنيات عبدالحليم حافظ، وكذلك "أنت عمري" لأم كلثوم".