"قتله بدم بارد".. أسرة ضحية البراجيل تروى تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياته

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من موقع جريمة مقتل تاجر على يد شاب، أدعى ضبطه داخل منزله وارتباطه بعلاقة مع والدته، وتناول البث رواية أسرة المجنى عليه، حول تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياته.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل آخر، بعدما ضبطه داخل مسكنه في أوسيم مدعيًا وجود علاقة غير شرعية تربطه بوالدته، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل منزل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز أوسيم، أن عامل عاد من عمله، وضبط المجني عليه داخل مسكنه، مما دفعه للاعتداء عليه بسكين، وأصابه بعدة طعنات. تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.