قانونان واتفاقيتان و32 اقتراحا برغبة أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

نور على

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث يعقد جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة و32 تقرير للجنة الاقتراحات واتفاقيتين.

يناقش المجلس خلال جلسته يوم الأحد تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ويحدد خلال جلسة الأحد موعد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

يناقش المجلس خلال جلسة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويناقش خلال جلسة الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة "الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

ويناقش ايضا فى نفس الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها"، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

كما يناقش 32 تقارير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.