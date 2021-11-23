قائد اليونيفيل يجدد الالتزام بمساعدة مجتمعات جنوب لبنان في الأوقات الصعبة

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أكد قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ستيفانو ديل كول، الالتزام بمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في جنوب لبنان في هذه الأوقات الصعبة.

جاء ذلك في تصريح، اليوم الاثنين، عقب مشاركته في الاحتفال بعيد الاستقلال والذي نظمه الجيش اللبناني بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكد ديل كول أن العمل جنبًا إلى جنب مع الجيش اللبناني ودعمه في تعزيز قدراته يشكلان الأساس من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والخاص بوقف إطلاق النار وحفظ السلام على الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكانت اليونيفيل قد شاركت في العروض العسكرية الرمزية التي تم تقديمها اليوم خلال الاحتفال الـ78 بعيد الاستقلال الذي يوافق الثاني والعشرين من نوفمبر كل عام.