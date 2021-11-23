اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 10:47 م
أكرم القصاص
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فيتنام تعرب عن أملها فى مزيد من التعاون الاقتصادى والأمنى مع اليابان‎‎

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 09:27 م
فيتنام تعرب عن أملها فى مزيد من التعاون الاقتصادى والأمنى مع اليابان‎‎ رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشينه
أ ش أ

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أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي فام منه تشينه عن أمله في المزيد من التعاون الاقتصادي والأمني بين بلاده واليابان.


وقال تشينه - خلال زيارته إلى طوكيو للاجتماع مع نظيره فوميو كيشيدا بحسب وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إنه "لمن دواعي الشرف أن يكون أول زعيم أجنبي يزور اليابان منذ تدشين حكومة كيشيدا".

وتابع قائلا إن "فيتنام حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي من أجل السلام والاستقرار والتنمية والرفاهية في المنطقة وفيما وراءها".

ومن المقرر خلال الزيارة التي تستمر 4 أيام لليابان، أن يلقي الزعيم الفيتنامي خطابا في مناسبة تستضيفها منظمة اليابان للتجارة الخارجية.

 


فيتنام

اليابان

فام منه تشينه

فوميو كيشيدا

فيتنام واليابان

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