"غرفة الجيزة" لـ"الحياة اليوم": مفيش تاجر جشع والتجار لديهم حنية على المواطن

كتب أيمن رمضان

قال محمد إمبابى، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة، إن تجار مصر وطنيين ويجبون وطنهم، ويعملون ما هو في صالح المواطن، وهم في الأساس تجار في سلعة واحدة ومستهلكون في باقى السلع، موضحاً أنه لا يوجد أي تاجر جشع كما يردد البعض، وتابع: "لا يوجد أي جشع ..التجار الآن أصبح لديهم حتت حنية على المواطن المستهلك".

وأضاف "إمبابى"، خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"،أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتوسع في الرقعة الزراعة ، وهو الأمر الذى أحدث فائض في المعروض من السلع الغذائية والأساسية والموالح.

من جانبه، قال أحمد الشندويلى، أمين عام رابطة تجار المواد الغذائية، خلال مشاركته في الحوار، إن الفجوة السعرية بين أسواق الجملة والتجزئة تعود إلى اختلاف أجور العمالة وارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى نسبة الهالك التي تخرج من الخضار التي تصل لـ30%، مؤكداً أن حجم الزيادة في أسعار السلع بسبب موجة التضخم يتراوح ما بين 10 إلى 15 % فقط.