علماء يطورون اختبار دم جديدا يحدد "العمر الالتهابى" ويحذرك قبل إصابتك بالأمراض

كتبت فاطمة خليل

طور علماء من جامعة ستانفورد الأمريكية ومعهد باك لأبحاث الشيخوخة اختبار دم لقياس العمر الالتهابي للشخص (أو iAge) ، وهو مقياس للالتهاب المزمن- ويقولون إن فحص العمر الالتهابى بانتظام يمكن أن يوفر تحذيرًا مبكرًا من الالتهاب والأمراض ذات الصلة من أمراض القلب إلى الخرف، مما يساعد في اتخاذ تدابير وقائية لتحسين صحتنا من تغيير نمط الحياة إلى تناول الأدوية.





وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية يمكن قياس حالة صحتنا بناءً على عمرنا الالتهابي كبديل لعمرنا في السنوات التقويمية.

وأوضح الدكتور نزيش سيد، الأستاذ المساعد في جراحة الأوعية الدموية في جامعة ستانفورد، "كلنا نتقدم في العمر ولكن الهدف هو شيخوخة صحية - لمنع بعض الأمراض الصحية المرتبطة بالشيخوخة."

وتستند الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Aging ، إلى فهم أن الالتهاب المزمن يلعب دورًا رئيسيًا في المرض.

ونعلم جميعاً الالتهاب الحاد - الحمى والتورم والألم الذي يلعب دورًا حيويًا في التئام الجروح ومكافحة الالتهابات، والذي يستمر عادةً لأيام فقط.

على النقيض من ذلك ، فإن الالتهاب المزمن هو التهاب طويل الأمد منخفض المستوى يمكن أن يدمر خلايانا وأعضائنا بمرور الوقت وهو مرتبط بالعديد من الأمراض بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 والسرطان.

تزداد مستويات الالتهاب مع تقدمنا ​​في السن، ويرجع ذلك على الأرجح إلى شيخوخة الخلايا التي تطلق جزيئات تغذي الالتهاب. كما يمكن أن تتفاقم بسبب عوامل مثل التدخين والسمنة والتلوث والإجهاد.

غالبًا ما يكون الضرر الناجم تدريجيًا لدرجة أننا لسنا على دراية به لسنوات، حتى نبدأ في ظهور أعراض مثل ارتفاع ضغط الدم.

لتطوير اختبار لقياس هذا الالتهاب "الخفي"، قام الباحثون بتحليل عينات الدم من أكثر من 1000 شخص لمستويات من 50 السيتوكينات، وهي بروتينات الجهاز المناعي ، والمعروف أنها متورطة في الالتهاب.

أظهر الجمع بين نتائج فحص الدم والتفاصيل المتعلقة بعمر المشاركين وصحتهم "توقيعًا" خلويًا مرتبطًا باعتلال الصحة.

استخدم الباحثون هذا لحساب iAge للشخص - عمره البيولوجي بناءً على مستويات الالتهاب.

على سبيل المثال ، إذا كان شخص يبلغ من العمر 45 عامًا ويبلغ من العمر الالتهابي 65 عامًا ، فإن جسمه أكبر بمقدار 20 عامًا مما ينبغي، وذلك بسبب الآثار الضارة للالتهاب.