اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد المضى فى تحقيق أهداف الثورة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 01:14 ص
عضو بمجلس السيادة السودانى يؤكد المضى فى تحقيق أهداف الثورة عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا
أ ش أ

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الركن ياسر العطا، على مُضي مجلسي السيادة والوزراء في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر.


وقال الفريق العطا، خلال لقاء مع ضباط وضباط صف جهاز المخابرات العامة برئاسة الجهاز بالخرطوم، إن مجلس السيادة يدعم التحول الديمقراطي في السودان وصولا إلى صناديق الانتخابات ، مشيرا إلى أن السودان شهد تطورات كبيرة إبان الثورة الشعبية التي خلقت واقعا جديدا لحفظ كيان الدولة السودانية، داعيا إلى إعلاء قيم السلام السياسي والاجتماعي ونبذ القبلية والعنصرية وإعلاء القيم الوطنية.


وأوضح أن المجلس التشريعي المقبل سيشارك فيه شباب الثورة وجميع الأحزاب السياسية بنسب متساوية، عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، مؤكدا استمرار الحوار مع كل القوى السياسية وإشاعة الديمقراطية وإعلاء قيم العدالة وسيادة حكم القانون.


وأشاد الفريق العطا بدور جهاز المخابرات العامة وتضحياته الوطنية في المحافظة على أمن البلاد، ومجابهة كل التحديات التي تهدد كيان الدولة السودانية، مؤكدا دعم مجلس السيادة للجهاز للقيام بدوره في دعم الأمن والاستقرار في السودان.


وكان نائب مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، رحب بزيارة عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن ياسر العطا، وأكد دعم الجهاز لأمن واستقرار السودان.


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