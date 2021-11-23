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عدم قبول استشكال "الخطيب" لوقف إدراج وليد الفيل بانتخابات الأهلى

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 07:56 م
عدم قبول استشكال "الخطيب" لوقف إدراج وليد الفيل بانتخابات الأهلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى_أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قضت محكمة القضاء الاداري، منذ قليل، بعدم قبول الاستشكال المقام من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة، والمتضمن إدارج اسم وليد الفيل في انتخابات النادي الأهلي وقبول أوراق ترشحة.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قضت منذ ساعتين، بقبول الطعن المقام من وزارة الشباب والرياضة، وألغت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن قبول وليد الفيل في الترشح علي مقعد نائب رئيس النادي.

 

المحكمة قضت بأحقية الفيل في الترشح

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأربعاء الماضي، بقبول دعوى الدكتور وليد الفيل، عضو النادي الأهلي، ضد وزارة الشباب والرياضة، وقبول أوراق ترشحه بانتخابات القلعة الحمراء على مقعد نائب الرئيس.


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