اليوم السابع
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طلاب التربية الفكرية بكفر الشيخ يحرزون كأس الجمهورية و5 ميداليات فى ماراثون الدراجات

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:18 م
طلاب التربية الفكرية بكفر الشيخ يحرزون كأس الجمهورية و5 ميداليات فى ماراثون الدراجات حصول تعليم كفر الشيخ على كأس بطولة الجمهورية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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حقق طلاب التربية الفكرية بمحافظة كفر الشيخ، المركز الأول وكأس بطولة التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، في ماراثون الدراجات والجري لطلاب التربية الفكرية، والذي أقيم في المدينة الشبابية ببورسعيد في الفترة  من 21 إلى 24 نوفمبر 2021.
 
وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بطلاب التربية الفكرية لحصولهم على  المركز الأول على مستوى الجمهورية، محرزين كأس الجمهورية وخمس ميداليات،موجهاً الشكر لقيادات مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيبخ، ورحاب رشاد، مدير التربية الخاصة بالمديرية.
 
و هنأ محمد عبدالله ،وكيل الوزارة طلاب التربية الفكرية على الفوز، وحصولهم على المركز الاول على مستوى الجمهورية، وسيتم تكريم الطلاب، وهم سعد عطا عبد الدايم، فكرية كفرالشيخ، وأحمد عصام عبد الحميد، فكرية الزعفران، ويحيى ياسر يحيى عبد الرحمن، فكرية كفرالشيخ، منسق نشاط، أسامة محمد على شعبان، ومشرف الطلاب رمضان إبراهيم عبد الحميد.
 
وحققت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ " طلاب التربية الفكرية" المركز الاول على مستوى الجمهورية، وحصد الطلاب كأس الجمهورية، وخمس ميداليات، وتم تكريم الطلاب في حفل ختام الماراثون بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور المهندس أحمد كمال، رئيس مجلس الأمناء والاباء والمعلمين بجمهورية مصر العربية.
 
ابطال التربية والتعليم
ابطال التربية والتعليم

الميداليات والكأس
الميداليات والكأس

جانب من توزيع الوائز
جانب من توزيع الوائز

حصول تعليم كفر الشيخ على كأس بطولة الجمهورية في التربية الخاصة
حصول تعليم كفر الشيخ على كأس بطولة الجمهورية في التربية الخاصة

طلاب كفر الشيخ الفازين
طلاب كفر الشيخ الفازين

 


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