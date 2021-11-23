طقس الخليج.. انخفاض تدريجى بدرجات الحرارة بالسعودية وغائم بالإمارات

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الثلاثاء، فى السطور التالية:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مناطق القصيم، وحائل، والشرقية ، والرياض.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم /ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ ساعة

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أوضحت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إلى أن طقس اليوم في البحرين رطب ويكون دافئ خل ل النهار.

موضحة أن الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 32 م الصغرى 24 م، والرطوبة النسبية العظمى 90 % الصغرى 30%

الكويت

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قالت إدارة الأرصاد الكويتية، إن طقس اليوم سيكون نهارا، معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا

وليلا مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق، و درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19.