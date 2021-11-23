اليوم السابع
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طقس الإسكندرية.. الأمطار تتلاشى وزيادة فترات سطوع الشمس وشبورة كثيفة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:14 م
طقس الإسكندرية.. الأمطار تتلاشى وزيادة فترات سطوع الشمس وشبورة كثيفة طقس الإسكندرية
كتب محمود راغب

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شهد طقس الإسكندرية ، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، خلال الأيام الماضية تعرضت خلالها المحافظة أمطار غزيرة ورعدية وتسببت فى غرق الشوارع على كافة أنحاء المحافظة .
 
وقالت منار غانم عضو المركز الاعلامى بغرفة التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية تشهد من اليوم استقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء المحافظة  حيث تحسنت الأحوال الجوية هناك .
 
وأشارت عضو المركز الاعلامى بغرفة التنبؤات والانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لليوم السابع، إلى أن الأمطار بالإسكندرية بدأت تتلاشى من اليوم لتزداد فترات سطوع الشمس هناك خلال ساعات النهار وتسود أجواء خريفية معتدلة  
 
وأوضحت أن المحافظة تشهد ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة من اليوم، وتبقى الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة على طقس المحافظة هى الشبورة الكثيفة على الطرق خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية إلى الإسكندرية .
 
 
ويشهد اليوم الثلاثاء ، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، يكون لطيف على  السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة
 

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