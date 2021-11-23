اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:38 م
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ضربتهم السيول وأنقذتهم الدولة.. شاهد الوحدات المجهزة مجانا لمتضررى أسوان.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 02:22 م
ضربتهم السيول وأنقذتهم الدولة.. شاهد الوحدات المجهزة مجانا لمتضررى أسوان.. صور وحدات سكنية لمتضرري السيول
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا لجولة داخل وحدات حي السلام والمخصصة كإيواء عاجل للمتضررين من السيول بمحافظة أسوان.

وخصصت محافظة أسوان، 504 وحدة سكنية مجهزة بالكامل من أثاثات وفرش وأجهزة منزلية وكهربائية لانتقال الأسر المتضررة إليها بعد أن تسببت السيول فى ضرر منازل المواطنين فى قرى ومناطق بمحافظة أسوان.

ومن جانبها، تواصلت جهود الإعمار فى المناطق المتضررة من السيول فى نحو 12 قرية ومنطقة بمحافظة أسوان متضررة من السيول، معظمها تقع فى المناطق النائية والقروية والمبنية بالطوب اللبن.

وتم حصر نحو 1560 منزلا متضررا على مستوى المحافظة، وهذه المنازل قد تزيد بسبب انهيار منازل بعد توقف السيول نتيجة تشبعها بمياه الأمطار.

وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان (3)
وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان 

 

وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان (4)
وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان 

 

محرر اليوم السابع مع المتضررين
محرر اليوم السابع مع المتضررين

 

وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان (1)
وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان

 

وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان (2)
وحدات سكنية لمتضرري السيول في أسوان

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