ضبط 40 قطعة سلاح و4 قضايا مخدرات وتنفيذ 1285 حكما فى حملة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن أستهدفت الحملة تجار الأسلحة النارية الغير مرخصة والحائزين لها وتجار المواد المخدرة والهاربين من الأحكام قضائية، وتم ضبط 40 قطعة سلاح وتنفيذ 1285 حكما قضائيا متنوعا.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية وأشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية الية عيار 7.62 ×39 و بندقية لي انفيلد عيار 303 و 7 طلقات من ذات العيار و5 بندقية خرطوش عيار 12 وكذا عدد 4 طلقه حية من ذات العيار و طبنجة عيار 9 ملى مجهولة الماركة و18 فرد روسي محلي الصنع و3 فرد خرطوش عيار 12 و5 طلقات حية من ذات العيار و10 قطع سلاح بإجمالى 40 قطعة سلاح متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 6 كيس لمادة الشابو المخدر ومبلغ مالى وقدره 450 جنيه وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط 32 لفافة لمادة الهروين المخدر تزن 16 جراما وسلاح أبيض "مطواه" ومبلغ مالي "300" جنيه وهاتف محمول حيازة عاطل، ومقيم قسم أول سوهاج السابق اتهامه فى 8 قضايا ما بين مخدرات وسرقة وسرقة متجر وسرقة محمول وعدم حمل بطاقة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط لفافة لمادة شابو المخدر حيازة عامل ومقيم مركز جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتم ضبط 2 لفافة لمادة الشابو المخدر حيازة عامل ومقيم قسم جرجا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط حالات الاشتباه، حيث تمكن ضباط وحدة الاشتباه من تنفيذ 9 أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ "1285" حكما قضائيا متنوعا، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.