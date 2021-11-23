ضبط 14 مخالفة تموينية متنوعة وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى مرسى مطروح

مطروح - حسن مشالي

شنت مديرية التموين بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 14 مخالفة متنوعة، بمعرفة مفتشي التموين، خلال لمراجعة الحالة التموينية وسير العمل بالمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومراجعة السلع المعروضة للمواطنين من خلال المحال التجارية.

وقال البيان الصادر عن مديرية التموين، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، ومتابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع، وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانون.

أسفرت الحملات، تحت إشراف المحاسب حسن كمال الشيباني مدير التموين بمطروح، عن ضبط عدد 14 مخالفة متنوعة، من بينها ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن 668 عبوة كيك و جلاش و عصائر و بسكويت، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تن ضبط مخالفات، عرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وعدم نظافة أدوات العجن و الرغيف، المستخدمة في إنتاج الخبز،ومخالفة البيع بأزيد عن السعر المقرر، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، داخل المحلات، بإجمالي 14 مخالفة.

تم التحفظ على السلع منتهية الصلاحية، وقيد المحاضر بقسم شرطة مطروح، للعرض وكيل النائب العام للنظر والتصرف.