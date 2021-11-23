ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط فريق المحافظات

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق بقرى ومراكز المحافظة لضمان مدى كفاءة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين ورصد أى مخالفات، لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يخالف أو يتسبب فى الإضرار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين، مؤكداً على رؤساء المراكز والأحياء استمرار شن الحملات بصورة مفاجئة لضبط الأسعار والقضاء على ظاهرة بيع السلع بالسوق السوداء والغش التجارى حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضحت هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية أنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون بين التموين والطب البيطرى والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات لحوم مجمدة وبقالات حرة وسوبر ماركت لبيع لحوم ومواد غذائية مجهوله المصدر وبمشاركة مصطفى عرابى نائب رئيس المركز موضحة أن الحملة قد أسفرت عن ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى تم ذبحها خارج السلخانة وعليها أختام مزورة فضلاً عن لحوم منتهية الصلاحية لافتاً إلى تحرير 5 محاضر متنوعة جنح مركز شرطة القوصية للمخالفين لتوقيع العقوبات القانونية على المخالفين وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال باقى الاجراءات القانونية اللازمة.