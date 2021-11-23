ضبط سائق حاول إدخال كمية من الحشيش والأقراص المخدرة لابن خالته بسجن طوخ

القليوبية: إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط سائق حاول إدخال كمية من المواد المخدرة من البودر والأيس والأقراص المخدرة "أبتريل وأومتريل"، داخل "نعل صندل"، بالزيارة المعدة لابن خالته السجين بسجن مركز شرطة طوخ، والمحبوس علي ذمة إحد القضايا "سرقة بالإكراه وسلاح نارى"، جنايات قسم قليوب، والمحدد له جلسة بالدور الثاني من شهر نوفمبر الجارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد تمكن ضباط مباحث السجن المركزى بطوخ، من ضبط سائق حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.

وبالمعاينة والفحص تبين أنه خلال قيام "محمود أ ع"، 43 سنة، سائق، مقيم الساحل القاهرة، بزيارة نجل خالته السجين بالسجن المركزى وقيام ضباط المباحث بأعمال التفتيش لمتعلقات الزائرين، عثر بحوزته علي كمية من مخدر الحشيش 30 جرام، و15 جرام من مخدر البودر، و5 جرام من مخدر الأيس، و440 قرص مخدر "أبتريل وأومتريل"، موضوعين داخل نعل حذاء "صندل"، بالزيارة المعدة لنجل خالته "محمود ج م"، 29 سنة، عاطل، والمحبوس علي ذمة أحد القضايا "سرقة بالإكراه وسلاح نارى"، ومحدد له جلسة بالدور الثاني من شهر نوفمبر الجارى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لتحليلها، وإعداد تقرير بشانه، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.