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صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:41 م
صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بالصالة الموسمية بمطار القاهرة برئاسة مصطفى الجندى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب طائرة لاسلكية وعدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة1975 وتعديلاته.
 
البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة اشتبه هشام الورداني مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى بدا عليه القلق والإرتباك برغم مدة سفره الطويلة، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد الشريف رئيس قسم الفحص فلاحظ وجود أجسام معتمة.
 
وبالعرض علي حسن حمدي مدير الحركه قام بتكليف محمود سيد طه رئيس القسمبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود طائرة دورون مرقوم عليه XY-X6 و3 ساعات مزودة بكاميرا و2 جهاز لاسلكي وجهاز رؤية ليلية و2 كاميرا مراقبة، وقرر مصطفى الجندى مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات الأمنية المختصة.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
 
محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس (1)
محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس 

محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس (2)
محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس

محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس (3)
محاولة تهريب طائرة لاسلكية وأجهزة تجسس 

 


مطار القاهرة

جمرك الركاب

مبنى 3

كاميرات تجسس

أجهزة لاسلكية

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