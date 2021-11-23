"صحة القليوبية" تطلق القافلة الخدمية الصحية للتوعية بالخانكة لمدة 3 أيام

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء فعاليات القافلة الخدمية التوعوية بإدارة الخانكة، وذلك استكمالا للوصول بالخدمة للأماكن المحرومة وتوفير الاحتياجات المطلوبة بتلك المناطق، تحت رعاية الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة هناء الخولى مدير وحدة الإعلام بالوزارة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه من المقرر أن تستمر فعاليات القافلة على مدار 3 أيام، بداية من اليوم 23 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر من نفس الشهر، وذلك بمتابعة محمد عبدالرحمن بالإشراف المركزى بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، حيث تم متابعة سير العمل بالعيادات الثابتة "مستشفى الخانكة - مركز طبى الخانكة"، والفرق المتنقلة، بقيادة الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة.

وتابعت، أنه تم إلقاء مجموعة من الندوات من قبل مسئول إعلام المديرية للترويج للوسائل طويلة المفعول "اللولب - الكبسولة"، والترويج للولب أثناء القيصريه.، بالإضافة إلى التنبيه ألي أهمية تأجيل الحمل فى هذه الفترة، والأخذ بالإجراءات الإحترازية وتم جذب منتفعات جدد.