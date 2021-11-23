سيولة مرورية بنفق كليوباترا بالإسكندرية بعد شفط مياه الأمطار.. بث مباشر

الإسكندرية: أسماء على بدر

شهد نفق كليوباترا بالإسكندرية سيولة مرورية بعد ازاله كافه تراكمات مياه الأمطار من النفق وفتح الطريق على السيارات والمواطنين باعتباره منفذ هام لربط شارع أبوقير بمنطقة سموحه ومدخل المحافظة.