سيولة مرورية بنفق كليوباترا بالإسكندرية بعد شفط مياه الأمطار.. بث مباشر

شهد نفق كليوباترا بالإسكندرية سيولة مرورية بعد ازاله كافه تراكمات مياه الأمطار من النفق وفتح الطريق على السيارات والمواطنين باعتباره منفذ هام لربط شارع أبوقير بمنطقة سموحه ومدخل المحافظة.
يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة الثلاثاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة. وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.
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