سلطنة عُمان ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

وكالات

أعربت وزارة الخارجية العمانية، عن ترحيب سلطنة عُمان بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية السودان، "آملة أن يُسهم ذلك في انتقالها نحو تحقيق ما تصبو إليه تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق".

وأكدت الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء، دعم سلطنة عُمان لوحدة وأمن واستقرار السودان.

وكان الجيش أعاد حمدوك إلى منصبه ضمن اتفاق سياسي، ووعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بعد أسابيع من اضطرابات أعقبت سيطرة الجيش على السلطة.

وبموجب اتفاق وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، سيتولى حمدوك رئاسة حكومة مدنية من الكفاءات لفترة انتقالية.