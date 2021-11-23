سقوط عاطل متهم بالنصب على المواطنين بانتحال صفة رجل شرطة فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (سائق – مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة "فان - ملكه"، استوقفه أحد الأشخاص وإدعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه).

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.