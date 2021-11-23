اليوم السابع
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سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر "البودر" بين عملائه في الجيزة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:00 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر "البودر" بين عملائه في الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر البودر في المنيرة الغربية، بمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
تم القبض على المتهم، بعد ورود معلومات للرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، تفيد تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر البودر وهاتف محمول ومبلغ مالي. 
 
 
 
اعترف المتهم بالاتجار يالمضبوطات، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ من حصيلة الاتجار، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق. 
 
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. 
 
 
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

القبض على تاجر مخدرات

مخدرات

أخبار الحوادث

تجارة المخدرات

امن الجيزة

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