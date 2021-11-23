سفير موسكو بواشنطن: خطط أمريكا لفرض عقوبات جديدة على نورد ستريم 2 "غير مقبولة"

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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشأن العقوبات الجديدة على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، بأن محاولات واشنطن لمواصلة الحوار مع موسكو عن طريق العقوبات غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي.

وقال أنتونوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء، إن "الإدارة الأمريكية - من الجمهوريين والديمقراطيين - تحاول تعقيد التعاون الروسي الأوروبي في مجال الطاقة منذ عدة سنوات".

وتابع أرادت واشنطن تعطيل استكمال خط الأنابيب. وفشل: إذ تم مد مصدر الغاز الرئيسي وهو الآن جاهز لضخ الغاز. بينما، وهم الآن يحاولون تأخير تشغيل المنشأة، بينما يطالبون روسيا في نفس الوقت بزيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا من أجل تقليل عواقب أزمة الوقود ".

وأشار إلى أن "الحوار من خلال العقوبات غير مقبول ومخالف للقانون الدولي. ونعتبر كل محاولات عرقلة صادرات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا بأنها منافسة غير عادلة تقوض مبادئ السوق الحرة". "كما أننا نرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلينا بشأن سياسة الطاقة الروسية. إذ تظهر مثل هذه التصريحات عدم احترام الولايات المتحدة لحلفائها المستعدين لإقامة تعاون طويل الأمد متبادل المنفعة مع بلدنا. لقد أثبتنا عمليا أننا شركاء موثوق بهم في مجال الطاقة ".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد سفينتين روسيتين وشركة واحدة على صلة بروسيا، على خلفية اضطلاعهم بتنفيذ مشروع نورد ستريم 2.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء إن وزارته قدمت تقريرا إلى الكونجرس على أساس قانون حماية أمن الطاقة الأوروبي لفرض عقوبات على العمل في مشروع "نورد ستريم 2".