اليوم السابع
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زراعة 150 ألف فدان قمح حتى الآن من المحصول المستهدف بالشرقية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:00 ص
زراعة 150 ألف فدان قمح حتى الآن من المحصول المستهدف بالشرقية المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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قال المهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تمت زراعة 150 ألف فدان من محصول قمح حتى الآن، حيث أن المستهدف زراعته بالمحافظة 400 ألف فدان، مضيفا أن الموعد الأمثل للزراعة يبدأ من 10 نوفمبر، وزراعته مستمرة حتى شهر ديسمبر، وجار التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح، كما يعمل الجهاز الإرشادى بعمل ندوات توعوية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح على مصاطب والتى تعود على المزارع بأعلى إنتاجية وكذا ترشيد استهلاك المياه.

 

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الفوائد التى أصدرها معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح الموسم الجديد على مصاطب لزيادة الإنتاج، هى توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة " فى الحقل، و انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات نسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط.

 

كانت وزارة الزراعة استعدت، بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوى الجديد وخاصة الأسمدة والتقاوى، وعمل حملات بحقول الزراعات على رأس الغيط لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة، خاصة من محصول القمح المحصول الأول، ومتابعة طرح التقاوى بالسعر المدعم، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار التقاوى.

 


الشرقيه

الزراعة

القمح

محصول القمح

وكيل وزارة الزراعة

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