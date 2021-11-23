"زراعة الشرقية": زراعة 90 ألف فدان من محصول البنجر وتخطى النسبة المستهدفة

الشرقية -فتحية الديب

قال المهندس "على لاشين" وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه تمت زراعة 90 ألف فدان من محصول البنجر ضمن العروتين المبكرة والمتأخرة، والمحصول حاليا فى مرحلة النمو الخضرى، موضحا: أن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام 80 ألف فدان، وتم تخطى المستهدف بعشرة أفدنة، وأن زراعته تتركز أكثر فى المناطق الشمالية بالمحافظة وخاصة مراكز منشأة أبوعمر بالحسينية وصان الحجر.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة: لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعى محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر ،وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية فى الآتي:فى العروة المبكرة (زراعة أغسطس) إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى (45 وحدة آزوت/فدان) تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط و يتم الترديم حول جذورها.