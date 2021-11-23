اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:01 م
أكرم القصاص
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روسيا تسجل نحو 34 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقترب من 9.5 مليون حالة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:50 ص
روسيا تسجل نحو 34 ألف إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يقترب من 9.5 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السلطات الصحية في روسيا، 33 ألفا و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 9 ملايين و400 ألف و835 إصابة.
 
وذكر بيان مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، - أنه تم تسجيل 1243 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 266 ألفا و579 حالة.
 
وأضاف البيان أن 36 ألفا و51 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 8 ملايين و89 ألفا و694 شخصًا.

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